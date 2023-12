Nach Raub im Volksgarten: Verdächtiger verhaftet

Verdächtiger ausgeforscht

Grazer Kriminalisten gelang es in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Lend den Verdächtigen auszuforschen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme wegen des Verdachts des schweren Raubes an. Beamte der Kriminalpolizei vollzogen gemeinsam mit der Schnellen-Interventionsgruppe (SIG) am Sonntag diese Anordnung. Der Verdächtige ließ sich in einem Gastlokal in der Keplerstraße widerstandslos festnehmen.