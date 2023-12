Angeklagter stahl betrunken Kelten-Gold aus Museum

Weil beim ersten Prozess ein Urteilsfehler passierte, hat der OGH den Prozess zurück an den Start geschickt. Am Montag musste also neu verhandelt werden. Es ging um spätkeltischen Hals- und Armschmuck aus dem Museum der Burg Deutschlandsberg im Wert von knapp 100.000 Euro. Der mehrfach vorbestrafte 46-jährige Hüne aus der Slowakei schlug eine Vitrine ein und stahl das Gold.