St. Pölten steht nachts auf dem Abstellgleis

Fürs junge Partyvolk beginnt die Nacht oft erst um Mitternacht. Wer aber mit dem Zug von Wien nach Hause in die Region um die Landeshauptstadt will, muss um diese Zeit schon aufbrechen. Denn der Bahnfahrplan sowohl auf der flotteren Strecke über Tullnerfeld als auch auf der „Bummlertrasse“ durch den Wienerwald ist auf Nachtschwärmer nicht ausgerichtet. Die letzten Verbindungen stehen zwischen 0 und 1 Uhr bereit – auch an Wochenenden.