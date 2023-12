Landesweite Blackout-Übung für Sommer 2024 geplant

Bessere Kommunikation an die Feuerwehren

Einen Fehler gab es zudem in der Kommunikation mit den Feuerwehren im Bezirk Murau. Von Graz aus kommunizierte man mit dem Bezirksfeuerwehrkommando - eine Engstelle, die zu Blockaden führte. „In Zukunft bekommen alle Feuerwehr-Kommandanten in der Steiermark Push-Benachrichtigungen auf ihr Handy“, kündigt Eitner an.