Österreicher auf Weg in Safari-Resort beschossen

Das österreichische Außenministerium hat die Reiseinformationen zu Südafrika bereits angepasst. So ist auf der Homepage zu lesen: „Besonders in den Großstädten Johannesburg, Durban, Kapstadt und Pretoria, vor allem in den Townships und innerstädtischen Gebieten, ist die Gewaltkriminalität hoch. Erhöhte Vorsicht gilt auch während Aufenthalten in Touristenzentren wie z.B. Kruger Park (die Zufahrt via Numbi ist zu meiden) und bei Überlandfahrten im Generellen.“