Tom Holland: Wasserrechnung 5 Jahre nicht bezahlt

Der Schauspieler fügt hinzu: „Ich habe viel erlebt und auch viel Glück gehabt. Das sehe ich nicht als selbstverständlich an. Ich wollte einige Zeit an einem Ort verbringen, mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen sein und mein Leben in Ordnung bringen. Ich fand heraus, dass ich fünf Jahre lang meine Wasserrechnung nicht bezahlt hatte, aber nur, weil ich nicht wusste, dass man das tun muss. Ich dachte nur, dass Wasser in England kostenlos ist.“