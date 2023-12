240 Mio. Gewinn | 240 Mio. für Russengas

240 Millionen Gewinn. Ein Schwindler, der leugnet, noch nie mit so etwas spekuliert, von so etwas zumindest ein bisschen geträumt zu haben. „So etwas“? Der unglaubliche Gewinn einer unglaublichen Summe! Einem Österreicher (oder einer Österreicherin) ist das unglaublicherweise gerade passiert: Er oder sie gewann in der vergangenen Woche bei der Ziehung der Euro-Millionen 240 Millionen Euro. (Achtung, Vergleich: Der Physik-Nobelpreis, der gestern unter anderem an den Halb-ÖsterreicherFerenc Krausz überreicht wurde, ist mit knapp 900.000 Euro dotiert, Krausz bekommt ein Drittel davon). Seine Kontodaten hat der Glückspilz sofort freigegeben, aber erst am Sonntag, nach fast zwei Tagen Wartezeit, meldete sich der Gewinner bei den Österreichischen Lotterien mit der Bitte um Beratung durch den Großgewinner-Betreuer. Auf die Auszahlung des Geldes muss er noch ein Weilchen warten: Überwiesen wird erst in einem Monat. Aber das dürfte vermutlich auszuhalten sein. So hat er ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, was er mit dieser unglaublichen Summe anstellt.