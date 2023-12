Grüne Kritik an Plänen zum Generationenkredit

Exakt drei Monate vor der Gemeinde- und Bürgermeisterwahl in Salzburg am 10. März hatte Florian Kreibich in der „Sonntagskrone“ den so genannten Generationenkredit vorgeschlagen. Die Idee: Der Eigentumserwerb wird wegen hoher Preise und der neuen Kreditvergaberichtlinien immer beschwerlicher.