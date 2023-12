Mysteriös! Wieso fehlt Speed-Lady in St. Moritz?

Was ist nur mit Breezy Johnson los? Ist sie verletzt? Hat sie persönliche Probleme? Oder geht es um noch Schlimmeres? Offiziell wusste niemand im Damen-Ski-Weltcup, wieso die US-Speed-Spezialistin (27) an diesem Wochenende bei den Rennen in St. Moritz nicht dabei ist. Gerüchte gab es allerdings allemal - und sie bestätigten sich am späteren Abend …