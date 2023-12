Weihnachtsgeschäft: Kein Grund zum Trübsal blasen

Zufriedenstellend, aber nicht überragend. So in etwa lässt sich die Zwischenbilanz des bisherigen Weihnachtsgeschäftes in Vorarlberg zusammenfassen. Nach einer starken „Black Week“ vermasselte das Schneechaos den Händlern das erste Adventswochenende. Umso erfreulicher liefen die Geschäfte dafür am Marienfeiertag und am Samstag, was nicht zuletzt den Nachbarn aus der Schweiz und Liechtenstein zu verdanken war. So stachen etwa auf dem Parkplatz von Vorarlbergs größtem Einkaufszentrum, dem Messepark, die vielen Autos mit eidgenössischem Kennzeichen ins Auge. Angesichts der aktuellen Stärke des Franken lohnt sich für die Schweizer ein Einkauf im Ländle trotz Teuerung.