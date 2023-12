Sturms Wirtschaftskapitän erzielt Rekordumsätze!

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Seit August 2016 fungiert Thomas Tebbich nun schon als Geschäftsführer Wirtschaft bei Sturm. Nur Altachs Christoph Längle ist in der Bundesliga noch länger (2008) im Geschäft. Der Grazer katapultierte mit seinem Team den Verein in neue Sphären. Von Amtsmüdigkeit ist nach den intensiven Jahren beim Wirtschaftskapitän des schwarzen Dampfers aber keine Spur. Im Gegenteil: „Ich habe noch viele Dinge in der Schublade, die ich umsetzen möchte.“