Milchtankwagen kracht in Wohnhaus: Lenker verletzt

Die ungewöhnlich rasante Milchlieferung sorgte im Bezirk Amstetten für einen Einsatz der Rettungskräfte: Ein Tankwagen war Donnerstagabend in Kematen an der Ybbs von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin durchbrach er einen Zaun und krachte schließlich mit voller Wucht in ein Wohnhaus.