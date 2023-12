Lehrer zog die Notbremse und zeigte sich selbst an

Obwohl am Landesgericht Feldkirch immer wieder der Vorwurf der pornografischen Darstellung Minderjähriger verhandelt wird, bezeichnete Richterin Silke Sandholzer den Fall als außergewöhnlich. Denn der 31-jährige Angeklagte hatte nach dem Vorfall nicht nur Selbstanzeige erstattet, sondern auch seinen Lehrerjob gekündigt und sich in Therapie begeben. „Ich habe vor lauter Gewissensbissen nicht mehr schlafen können. Irgendwann war das nicht mehr auszuhalten“, erklärte der bislang Unbescholtene am Donnerstag im Prozess.