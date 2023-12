Nicht Deutschland, nicht Italien: ÖFB-Coach bleibt

Der 41-Jährige weiß, was er an Cercle hat, vergisst die Vergangenheit sicher nicht. Nach seiner Station beim FAC war die Amtszeit bei Ried in der Bundesliga kurz und schmerzvoll. In zehn Spielen holte Muslic mit den Innviertlern keinen einzigen Sieg! „Die Enttäuschung war bei mir wirklich riesengroß, ich scheiterte dort kläglich, damals war das leider die bittere Realität. In Österreich bist du nach solchen Ergebnissen am Trainermarkt verbrannt.“