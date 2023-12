Tiroler Medizin-Uni kann gesamtes Erbgut lesen

Die Zukunft der Medizin beginnt in einem Keller der Med-Uni Innsbruck. Dort steht ein Gerät, mit dem erstmals das gesamte Erbgut von Menschen dargestellt werden kann. Es ist laut Uni die erste Maschine dieser Art in Österreich. Was sie kann, ist faszinierend, aber nicht unproblematisch. Ab 2024 soll das Erbgut von 2000 Österreichern entschlüsselt werden.