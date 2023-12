Google Pixel Watch 2: Kurzstreckenläufer im Test

Googles Pixel Watch 2 kommt standardmäßig in vier verschiedenen Farboptionen daher, aber wie gehabt nur in einer Größe. Der Internetgigant widersetzt sich weiterhin der gängigen Praxis, unterschiedlich große Gehäuse für sie und ihn anzubieten, und bietet stattdessen eine Unisex-Ausführung mit 41 Millimetern Durchmesser. Das zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium gefertigte Gehäuse erstrahlt wahlweise in Silber, Mattschwarz oder „Champagner-Gold“, dazu gibt es funktionale Kunststoff-Sportarmbänder mit gewöhnungsbedürftiger Schließe.