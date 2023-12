Keine Hortbetreuung mehr: Eltern verunsichert!

Wird Qualität leiden?

Hortgruppen in die Ganztagsschulen überzuführen, ist bundesweite Bildungspolitik. „In Kärnten gibt es derzeit noch 84 Hortstandorte mit 3300 Kindern in 174 Gruppen, die dann irgendwann auslaufen“, erklärt Gerhild Hubman von der Bildungsabteilung des Landes. Eltern fürchten, für das gleiche Geld nicht mehr die gleiche Betreuungsqualität zu bekommen, wenn statt Elementarpädagogen mit fünfjähriger Ausbildung Freizeitpädagogen am Werk sind. Die Hortpädagogen könnten aber in die Ganztagesbetreuung wechseln, auch in Kindergärten würde man sie mit offenen Armen aufnehmen.