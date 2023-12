Edtstadler legt nach: „Gefährlicher Präzedenzfall“

Plan muss spätestens Ende Juli 2024 übermittelt werden

Die finale Fassung des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) muss spätestens am 31. Juli 2024 an die EU übermittelt werden. Gewessler äußerte sich am Montag zu Edtstadler und nannte ihre Vorgehen „nicht zielführend“, die anderen Ministerien seien beim NEKP eingebunden gewesen und ihre Vorschläge seien aufgegriffen worden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verteidigte Edtstadlers Vorgangsweise. „Wir haben das Bundesministeriumsgesetz-konform übermittelt“, so die Klimaschutzministerin.