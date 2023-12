Keine Schoko-Nikoläuse für arme Kinder

Gerade vor Weihnachten ist in den Sozialmärkten wieder einiges los. „Es kommen immer mehr ältere Menschen zu uns, die sich zwischen Essen und Heizen entscheiden müssen“, erzählt Andrea Kotesovec, Betreiberin von zwei „Allesverwerter“-Sozialmärkten in Favoriten und Ottakring. Zurzeit steht sie vor einem Dilemma: Mehr Nachfrage und weniger Angebot. „Gerade bei den Fleischwaren bekommen wir zu wenig, aber auch an Obst und Gemüse mangelt es“, so die Wienerin. Man sei bemüht, den Kunden dennoch einen vollen Einkaufskorb um nur acht Euro auszuhändigen.