Baum bewahrt Autolenker vor Absturz über Böschung

Der Lenker des Autos, ein 26-jähriger Deutscher, fuhr am Montag gegen 16 Uhr auf der Alpbacher Höhenstraße von Naschberg kommend talwärts. Im Gemeindegebiet von Reith touchierte der 26-Jährige in einer Linkskurve mit dem Wagen die Böschungsmauer an der rechten Straßenseite, woraufhin er die Kontrolle über sein Auto verlor.