Würstlstand spendet Trinkgeld für Kinderkrebshilfe

Wer in Salzburg eine richtig scharfe Currywust essen will, der weiß, dass er sie beim „Salzburger Grill Imbiss“ in der Wiener-Philharmoniker-Gasse bekommt. Raymond Mair und Mitarbeiter Christian Schwarzenbrunner verkaufen hier ihre berühmten „Heeres Currywürste“. Der Schärfegrad der hauseigenen Spezialität orientiert sich nämlich an den Dienstgraden des Bundesheeres. Vom Rekrut über den Fähnrich bis hin zum General - für jeden Schärfeliebhaber ist etwas dabei.