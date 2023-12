Schwungvoller Advent mit dem Recreation-Orchester

Festlich mit Corelli

Vivaldis Concerto a quattro für Streicher in C und Händels Concerto für Oboe in g behielten den leichten Tonfall bei, boten den Musikern aber auch Gelegenheit die Stimmung in festlichere Gefilde zu transferieren. Richtig weihnachtlich wurde es dann bei Arcangelo Corellis Concerto grosso in g „fatto per la notte die Natale“, bei dem die Barockspezialisten von Recreation aus dem Vollen schöpfen konnten.