Zeller Eisbär schafft Sprung ins Bader-Aufgebot

Für starke Leistungen steht Max Zimmermann in der Alps Hockey League. Jetzt wird mit dem Zeller Eisbär ein weiterer nachrückender junger Torhüter gesichtet. „Es ist eine große Ehre dabei zu sein, ich habe lange darauf hingearbeitet“, strahlt der 24-Jährige. Der sich bei Team Austria beweisen will: „Es gibt einen Grund, warum ich hier bin, jetzt will ich meine Leistung bringen.“