Diese Schwimmerin ist die „coolste“ Österreichs

Schon einmal vom Dorf Gugu gehört? Nun, ab sofort hat der Ortsteil von Liebenau (OÖ) seinen Platz in der Wettergeschichte. Denn in der Nacht auf Montag wurden dort klirrende 25,4 Grad minus gemessen – die aktuell tiefste Temperatur Österreichs gleicht jener in der Antarktis.