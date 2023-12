Wie das Agrarbudget in OÖ für 2024 aufgestellt ist

Wir zählen in Oberösterreich 29.173 landwirtschaftlich Betriebe - und das soll auch in Zukunft so bleibe. Wir wissen aber auch um die Existenzängste unserer bäuerlichen Familienbetriebe“, sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) anlässlich ihrer Budgetpräsentation für 2024.