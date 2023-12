Adventskalender belebt den Stadtteil Mariahilf

„Wir haben uns gleich für zwei Termine gemeldet“, berichtet Peter Weißkopf, dem das Zusammenleben im bevölkerungsreichsten Stadtteil sehr am Herzen liegt. Gleich zum Auftakt am 1. Dezember gab es Crêpes, Kaffee und Punsch in den Räumlichkeiten in der Rheinstraße. Einen Tag später wurden beim ReparaturCafé in den Räumlichkeiten der Integra Punsch und Maroni angeboten.