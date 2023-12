Fachärztemangel: Kinder auf Erwachsenenstation

Wie aus einer Anfragebeantwortung von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an die ÖVP hervorgeht, hat im vergangenen Jahr kein einziger Kinder- und Jugendpsychiater seine Facharztausbildung in Wien abgeschlossen. Wie kritisch das ist, zeigt der Umstand, dass die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Klinik Floridsdorf nach wie vor nicht eröffnet werden konnte - eben aus Personalmangel.