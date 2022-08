„Nicht nur Corona ist schuld an Lage in Kliniken“

„Krone“: Herr Doktor, wie konnte es so weit kommen?

Raffael W.: Begonnen hat es 2015 mit der Zentralisierung und der Zusammenlegung der Abteilungen. Doch ohne passende Infrastruktur, die nicht vorhanden ist, klappt das nicht. Die Unzufriedenheit hat seitdem extrem zugenommen. Pfleger und Ärzte wandern ab. Das hat am Anfang etwa dazu geführt, dass die Klinik Ottakring Radiologen als freie Mitarbeiter zukaufen musste. Diese haben aber keine Befunde geschrieben, weil sie zu wenig Zeit hatten. Das wurde nur mündlich weitergegeben, was grob fahrlässig war. Das ist jetzt zwar nicht mehr so, aber war schlimm.