Im Müll entsorgt, ungewollt und ohne Heimat

Einfach ausgesetzt

Fiona wurde zusammen mit ihrem Kumpel Shrek in einem Kleingarten ausgesetzt. Die drei Jahre alten Kaninchen befinden sich zurzeit in Außenhaltung und fühlen sich in einem artgerechten Freigehege wohl. Die beiden leiden an einer Kaninchenkrankheit, benötigen zweimal täglich Augentropfen. Tel.: 0732/247887.