Deutsches Paar stellt Weihnachts-Weltrekord auf

89 Tannen in einem Raum

Das Schmücken, Aufstellen und Dekorieren „entspannt“ ihn, so der 56-Jährige (siehe Video oben). Alleine in einem Raum haben die beiden heuer 89 Bäume untergebracht, zudem gibt es Hunderte Weihnachtshäuschen, eine Eisenbahn, Tausende Figuren und Stofftiere, Krippen etc.