New Yorker Rockefeller-Weihnachtsbaum illuminiert

Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in Manhattan kann zwar nicht mit dem Weißen Haus in Washington D.C mithalten, das in der Adventzeit in 142.425 Lichtern erstrahlt und mit 22.100 Glocken und 33.892 Christbaumkugeln dekoriert wurde - trotzdem ließen sich Tausende New Yorker die diesjährige Illumination nicht entgehen.