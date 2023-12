Israels Bodentruppen in ganzem Gazastreifen aktiv!

Nach dem Ende der Feuerpause gehen die Kämpfe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen mit voller Wucht weiter. Vor allem der Süden rückt immer weiter in den Fokus. Augenzeugen berichteten am Sonntagabend von israelischen Bodentruppen in der Region. Inzwischen bestätigte die Armee Einsätze im gesamten Palästinensergebiet.