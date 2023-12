Experten haben einige Geiseln für tot erklärt

Seit Ende der Feuerpause sieben Geiseln für tot erklärt

Seit Ende der Feuerpause am Freitag haben die israelischen Behörden für sechs Zivilisten und einen Armeeoberst den Tod in Gefangenschaft festgestellt. Um solche Entscheidungen zu treffen, würden Filme von dem Überfall der Hamas am 7. Oktober genau untersucht, erklärte Misrahi. Dabei handle es sich um Aufnahmen, die die radikalen Islamisten selbst ins Netz gestellt haben. Sie stütze sich mit ihrem Team aber auch auf Videos von Palästinensern, die die Angriffe beobachtet und gefilmt hätten. Darüber hinaus gebe es Bilder von Überwachungskameras.