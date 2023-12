Sandhausen-Boss hat Klagenfurt-Spieler am Zettel

Strahlender Sonnenschein am gestrigen Sonntag. Aber Klagenfurts und Hartbergs Wunschtermin wurde von TV-Sender „Sky“ nicht akzeptiert – daher wird das Match am heutigen Montag um 19 Uhr bei zu erwartenden Minusgraden angepfiffen. „Viele Leute werden da nicht in unser Stadion kommen“, grummelte auch Coach Peter Pacult.