Voll besetzter Reisebus kollidierte mit Taxi

Mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften rückte die Hauptfeuerwache Villach am Sonntag zur Unfallstelle in der Steinwenderstraße ein. Hier war ein von der Tiroler Straße einbiegendes Taxi mit einem voll besetzten Reisebus kollidiert. „Glücklicherweise war keine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt. Der Lenker des Taxis konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, musste jedoch nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt ins LKH Villach gebracht werden“, schildert Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Sämtliche Businsassen blieben unverletzt.