Eisbullen planen in Villach Revanche

Mit 48 Toren war die Freitag-Runde die bisher trefferreichste in dieser Eishockeyliga-Saison. Mit 15 Toren in Asiago, wo die Italos Linz 8:7 n. P. niederrangen, kam eine weitere Premiere dazu. Salzburg drückte in Vorarlberg auch sechsmal ab, um nach der 3:0-Führung und 3:3-Zwischenstand noch 6:3 zu gewinnen. „Auch wenn wir uns den Hänger lieber erspart hätten, so hat man doch gesehen, dass wir auf uns und unser System vertrauen können“, resümierte Tim Harnisch nach dem Sieg. Der das Auswärts-Punktekonto zur Halbzeit des Grunddurchgangs noch auf 21 Zähler – Bilanz daheim 32:4 – anwachsen ließ.