Böller in Hand explodiert! Krampus schwer verletzt

Es ist bereits der zweite schreckliche Vorfall bei einem Krampuslauf binnen weniger Tage. Erst am Montag stürzte in Viehhausen ein Krampus von einem Wagen. Der Mann fiel mehrere Meter in die Tiefe, überschlug sich und prallte mit voller Wucht auf den harten Boden. Er blieb unverletzt.