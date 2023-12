Pizzera & Jaus trotzten den Schneemassen

„Gar nichts.“ Mit einem breiten Grinsen antworteten Paul Pizzera und Otto Jaus im Vorfeld auf die Frage, was die knapp 4000 Fans von ihrem Auftritt in Obertauern denn erwarten können. Die beiden Austropop-Größen hatten gelogen – das war am Samstagabend bereits nach den ersten Augenblicken ihres Konzerts klar. Das Duo hatte alle Hits mit im Gepäck und sorgte bei tief-winterlichen Bedingungen samt starkem Wind für heiße Stimmung!