Studenten blicken über den Horizont hinaus

Die Studenten kommen von renommierten Institutionen und aus verschiedenen Ländern. Vincenzo Buzzanca studiert normalerweise Horn in Messina, seine Kollegin Ana Labazan Brajsa Violine in Zagreb, Ema Pisarcikova Klavier in Bratislava und Laura Poza Martinez lernt Gitarre im spanischen Salamanca. Für dieses Semester haben alle vier ihren Studienort im Rahmen des europäischen Austauschprogramms nach Eisenstadt verlegt, um ihr Können und Wissen zu steigern.