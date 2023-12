Manner zieht es in die Getreidegasse

Gemeinsam mit Verbands-Geschäftsführer Roland Aigner will Wieber den Leerstand in der Altstadt bekämpfen: „Wir können allerdings nur vermitteln. Immobilienbüro sind wir keines.“ Antworten auf die Probleme könnte ein Visionspapier geben, das der Verband derzeit mit Anrainern und Unternehmern ausarbeitet. Der Titel: „Wie soll die Stadt Salzburg in 25 Jahren aussehen?“