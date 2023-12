Politische Schlammschlacht um Sim-Campus Eisenerz

„Von Beginn an eine Chimäre“

Zur Erinnerung: Nach der Schließung des Spitals 2018 wollte das Land unter Federführung des damaligen SPÖ-Vize-Landeschefs Michael Schickhofer ein Kompetenzzentrum für Katastrophenschutz und Einsatzsimulation errichten. Gut 2,6 Millionen Euro flossen in das Projekt, das aber nie richtig anlief - auch wegen Corona. Es sei von Beginn an eine „Chimäre“ gewesen, ätzte der Grüne Lambert Schönleitner.