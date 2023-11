Causa Eisenerz: Jetzt kommt Landtags-Sondersitzung

Dringliche Anfrage an Landeshauptmann Drexler

Das reicht Teilen der Landtagsopposition nicht: In einer weltanschaulich ungewöhnlichen Allianz beantragen FPÖ und Grüne eine Sondersitzung, die innerhalb der nächsten fünf Werktage - spätestens am kommenden Montag - stattfinden wird. Dabei wird es eine dringliche Anfrage mit gleich 26 Fragen an Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) geben. Der war zwar beim Verkaufsprozess 2021 politisch nicht zuständig, hat aber als Gesundheitslandesrat 2018 mit der Schließung des Landeskrankenhauses den Grundstein für die gesamte Causa gelegt.