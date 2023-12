Der Mann, der dem Handball-Sport alles unterordnet

Man sagt ja immer: Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Für Mislav Grgic, der im Sommer aus der zweiten deutschen Liga nach Österreich gekommen ist, lässt sich das Ganze auf den Handballsport ummünzen. Im krone.tv-Sport-Talk mit Martin Grasl spricht er über seine schnelle Integration in der Alpenrepublik, warum es in der HLA Meisterliga für ihn so gut läuft, Inspirationen aus der Vergangenheit sowie die Liebe zum Schachsport.