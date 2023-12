Kilde: „Habe natürlich sofort ja gesagt“

„Ich habe natürlich sofort ja gesagt.“ Aleksander Aamodt-Kilde musste nicht lange überlegen, als Mikaela Shiffrin ihn vor etwa drei Jahren fragte, ob er denn an einer Beziehung mit ihr interessiert sei. Am Rande der Speed-Rennen in Beaver Creek schwelgte der Norweger auch in Erinnerungen an den Beginn seiner Beziehung mit der US-Heldin.