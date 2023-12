Erste Herren-Abfahrt in Beaver Creek ab 18.45 Uhr

Mit drei Wochen Verspätung und doch in Colorado statt in der Matterhorn-Region wollen die Abfahrer in den Ski-Weltcup starten. In Beaver Creek stehen bis Sonntag zwei Abfahrten und auch ein Super-G (jeweils 18.45 Uhr) auf dem Programm. Großer Favorit ist der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der in der Heimat seiner Freundin Mikaela Shiffrin bereits viermal triumphiert hat. Die Österreicher gehen angeschlagen, aber mit Vorfreude in die Rennen.