Vor Rapid-Match: Nur 30 Minuten Training auf Rasen

30 Minuten auf Tivoli-Rasen

Daher musste der Coach der WSG Tirol diese Woche improvisieren – und fand in Innsbruck ein offenes Ohr. „Mein Dank geht an die Olympiaworld.“ Nachdem am Mittwoch bereits auf dem Tivoli-Kunstgrün trainiert werden konnte, durften die Grün-Weißen am Donnerstag zumindest für 30 Minuten ins Stadion. Und der Gegner? Rapid kennt diese Probleme nur vom Hörensagen. Im großen Trainingszentrum im Wiener Prater herrschen beste Bedingungen.