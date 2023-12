Wiener Familie: „Gib uns unseren Kater zurück!“

Am 16. November hat Familie Stauber, die in der Kleingartensiedlung am Heuberg in Hernals lebt, „Smokey“, zum letzten Mal gesehen. „Ich habe sofort eine Suchaktion gestartet und überall Flugzettel verteilt und Plakate aufgehängt,“ berichtet die zweifache Mutter gegenüber krone.at.