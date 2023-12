Jugendbanden außer Kontrolle

Anrainer und Politik schlagen Alarm. Die Situation um den Christian-Broda-Platz in Mariahilf verschärft sich zusehends. Drogenhandel, Alkohol, gewaltbereite Jugendgruppen und muslimische Sittenwächter rauben den Anrainern den Schlaf und sorgen für eine permanente Unsicherheit. Die „Krone“ hat sich erst vor wenigen Wochen bei einem Lokalaugenschein selbst davon überzeugen können. Bewohner berichten, dass die Gewalt vom öffentlichen Raum bereits in die umliegenden Wohnhäuser getragen wird - nebst Unrat und Beschädigungen an Eigentum. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.