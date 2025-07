Junger Feuerwehrmann starb drei Wochen nach Heirat

„Er war nicht nur ein Kamerad, sondern ein Freund von vielen. Er hinterlässt keine Lücke, sondern einen Krater, den man nicht wieder schließen kann. Man kann ihm nur schwer das Wasser reichen“, lässt Mario Burger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt seiner Trauer freien Lauf. Mit nur 28 Jahren und nur drei Wochen nach der Hochzeit mit seiner Herzensfrau schied Familienvater Fabian Mitterhuber – er hinterlässt auch einen zweijährigen Sohn – für alle völlig überraschend aus seinem noch so jungen Leben.

Von Kindheitsbeinen an war der Steirer Fabian Mitterhuber Teil der Feuerwehr und hat sich über die Maßen hinaus dafür engagiert, anderen in größter Not zu helfen. Aber nicht nur das: „Er war auch Presse- und Sanitätsdienstbeauftragter sowie Teil des Kommandos“, erzählt Kommandant Burger von seinem beliebten Kameraden.