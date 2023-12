Die Legende von Maria Schnee

Zwei Legenden berichten von der Gründung der Kapelle Maria Schnee in Gaschurn.

In der einen Variante soll Lukas Tschofen, der schwer erkrankt war, gelobt haben, dass er ein Kirchlein baue, wenn es im Sommer schneie. Dies war der Fall auf jenem Hügel an der Ill, auf dem heute die Kapelle steht. Tschofen wurde wieder gesund und löste sein Versprechen ein.

Die zweite Variante der Stiftungslegende besagt, dass Lukas Tschofen einst von einer Lawine verschüttet worden ist. Für den Fall der Rettung habe er gelobt, an jener Stelle, wo die Lawine zum Stillstand kam, eine Kapelle zu bauen, was dann auch so geschehen sei.

Der Hinweis auf den sommerlichen Schnee zeigt eine Verbindung zur Legende um die Entstehung der römischen Kirche Santa Maria Maggiore: Die Muttergottes war im Jahr 358 einem Patrizier im Traum erschienen und gab diesem zu verstehen, dass der Wunsch nach einem Sohn in Erfüllung gehe, wenn ihr zu Ehren auf dem Esquilin eine Kirche erbaut würde. Am nächsten Morgen, einem 5. August, soll der Grundriss des Gebäudes durch wundersamen Schneefall an dem auserwählten Ort gekennzeichnet gewesen sein. Barocke Volksfrömmigkeit und eine spürbare Klimaverschlechterung mit sommerlichen Schneefällen dürften im frühen 17. Jahrhundert für eine (erneute) Blütezeit des „Maria Schnee“-Patroziniums geführt haben.